LIVE! L’allenamento odierno del Torino a Pinzolo

19.05 - Circa 150 i tifosi presenti sulle tribune di Pinzolo questo pomeriggio. Applausi della tribuna per una giocata di Lazaro sulla sinistra e l'inserimento con i tempi giusti di Tameze per un gol di interno destro.

18.54 - Si passa alla fase chiave della seduta sulla parte tattica: in bianco Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata e Milinkovic-Savic in porta, un 3-5-2. In granata invece: Dembele, Dellavalle, Sazanov, Bianay Balcot; Bayeye, Ricci, Ilkhan, Horvath, Karamoh e Paleari in porta, un 4-4-1. Un 11 vs 10 dove i bianchi fanno il possesso, i granata invece curano la fase di non possesso.