Toro, l’allenamento mattutino a Pinzolo: assenti Pellegri, Gineitis e Savva

11.39 - Ora Vanoli prova la difesa con Bellanova, Vojvoda, Coco, Masina e Lazaro. Anche in questo caso si lavora sulla fase di non possesso e si ragiona sulle uscite dei braccetti e degli esterni. Anche in questo caso lunghissima fase di spiegazione.

11.25 - Assenti anche oggi Gineitis e Savva, non si sono allenati con il gruppo, come Pellegri.

10.58 - Tameze, Linetty, Ilic in mediana, Zapata e Sanabria in avanti. Sono loro i principali interessati dell'esercizio. Anche Ricci è coinvolto e si alterna in mediana, così come in attacco è coinvolto Karamoh.