Vanoli pre Milan-Torino: “Felice per Borna Sosa. Ma la squadra è da completare”

Vigilia di Milan-Torino, gara valida per il primo turno di Serie A 2024/2025: è arrivato il momento dell'incontro prematch di Paolo Vanoli con i giornalisti nella sala stampa dello stadio Olimpico-Grande Torino. Il via alle ore 13.

12.50 - Si attende l'arrivo di Paolo Vanoli per dare il via alla conferenza

Come definirebbe il suo Toro adesso, se dovessimo fare una fotografia attuale? "Siamo al punto che mi aspettavo. C'è un nuovo processo di crescita. Normale che possano esserci alti e bassi. Non mi spavento. Ci vuole pazienza, a volte non la si ha, compreso il sottoscritto, e si vorrebbe tutto e subito. Ma per l'impegno di questi ragazzi sono molto contento".