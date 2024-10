Vanoli pre Torino-Como: “Cairo ci ha dato la carica, ora serve più determinazione”

Il tecnico in conferenza per presentare la gara casalinga contro i lariani

Alberto Giulini Vicedirettore 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 15:59)

LA PARTITA — Il Toro scenderà in campo contro il Como nell'anticipo del venerdì sera alle 20.45, si terrà dunque di giovedì la tradizionale conferenza di presentazione della gara. Paolo Vanoli incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Grande Torino alle ore 15.

14.50 - Si attende l'arrivo di Vanoli

15.05 - Il tecnico è arrivato, inizia la conferenza

Come sta la squadra?

“Molto bene, arrabbiatura per il Cagliari a parte. Ma la abbiamo analizzata e ora bisogna pensare meno alla prestazione e di più ai punti. Dobbiamo migliorare quello che stiamo subendo e avere determinazione di prendere tre punti”.

Qual è insidia più grande del Como?

“L’ho incontrato l’anno scorso e lo ho allenato nella parentesi al Chelsea, mi ha insegnato tanto e a volte lo prendo anche come esempio. È un giocatore vincente, gli faccio i complimenti perché stanno portando avanti un calcio propositivo. In questo momento noi dobbiamo guardare noi stessi”.

Due partite in sei giorni, potremo vedere del turnover?

“Dipende sempre da chi hai a disposizione, vediamo di partita in partita”.

L'INFERMERIA Sanabria come sta?

“Sta bene, stamattina gli è scesa la febbre e ora si allena con noi. Stessa cosa per Karamoh e Pedersen, saranno con noi”.

Ci sono altri infortunati?

“No, gli altri stanno tutti bene”.

Ci sono novità su Schuurs?

“Sta proseguendo la riabilitazione a Londra insieme al professor Williams, non ci sono altri aggiornamenti”.

DIFESA DA REGISTRARE Nelle ultime tre partite 9 gol subiti e 6 fatti, come si inverte rotta?

“Serve determinazione per arrivare al risultato, è stata la differenza tra noi e il Cagliari. Stiamo forneno grandi prestazioni ma non basta, poi servono i risultati”.

È solo questione di interpretazione?

“Penso di sì. È una questione di attenzione e concentrazione che va allenata tutti i giorni nei particolari. Piano piano la stiamo registrando”.

Passare alla difesa a 4 può aiutare?

“Può essere un’ipotesi, ma bisogna vedere anche il centrocampo e gli attaccanti a disposizione. È sempre un discorso collettivo, i gol subiti si possono migliorare anche con la difesa a cinque”.

Coco ha bisogno di una pausa?

“No, devono imparare ad essere campioni e i campioni devono uscire da solo dai momenti difficili. Bisogna saper usare la testa e fare le cose più semplici possibili. Su la testa e forza e coraggio”.

Coco e Maripan sono centrali o braccetti?

“Coco penso possa fare tutti e tre i ruoli. Maripan per la sua esperienza e per carisma è forse più adatto come centrale”.

L'ATTEGGIAMENTO Che cosa ha detto Cairo alla squadra?

“Il presidente è arrivato a caricare la squadra, è stato un atteggiamento molto positivo. Ha fatto un discorso motivazionale”.

È cambiato qualcosa dopo gli ultimi risultati?

“No, a me non piace fare punti se non c’è la prestazione. Ora dobbiamo aggiungere la cattiveria di voler raggiungere un risultato. Ma se lo raggiungo senza prestazione, vuol dire che non abbiamo raggiunto niente. A Cagliari sul 2-1 non si poteva perdere la partita”.

Deve lavorare più sulla testa o ci vuole un lavoro anche su altro per prendere meno gol?

“Penso sia un lavoro principalmente individuale. Abbiamo preso gol perché si perde l’uomo in area, poi c’è anche l’aspetto della testa. L’autgol con il Cagliari è da mangiarsi le mani perché non c'era nessuno, ma sono determinato a raggiungere qualcosa. Penso che questi momenti difficili ci renderanno ancora più forti se li superiamo”.

Come si allena la concentrazione?

“Secondo me parte da lontano e dai dettagli, non solo in campo. Sono sicuro che pian piano insegnerò la mentalità e diventeremo vincenti. Tutto questo deve essere tradotto nel lavoro collettivo della squadra. Un errore deve saperlo anche coprire un compagno”.

I SINGOLI Maripan è una risorsa da integrare dall’inizio?

“È il capitano del Cile è una risorsa importante”.

Può giocare solo una punta con Vlasic?

“Poteva essere una soluzione senza Sanabria, l’ho provata ieri”.

Qual è messaggio che lancia a Sanabria?

“Non gli devo lanciare nessun messaggio, da quando sono arrivato ha sempre fatto grandi prestazioni. Adesso ci ha aggiunto anche i gol. Ci ha fatto vedere che le sue responsabilità se le prende, ma non solo lui”.

Gineitis può fare l’esterno a sinistra?

“Penso che non sia il suo ruolo, a me piace molto come mezzala. Ha tiro, corsa, gamba e resistenza”.

Ricci non lo vede come regista come in nazionale?

“Se analizzate le partite, noi palleggiamo col doppio regista. Ricci lo ritengo importante per la prima costruzione, ha giocato molto vicino per uscire con il doppio play. È una soluzione per l’assenza di Zapata. Samuele è un giocatore intelligente e può giocare da tutte le parti, deve essere più convinto a fare gol perché a Cagliari ha avuto una grande occasione, ma può fare più ruoli”.