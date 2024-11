Masina: “Un onore vestire questi colori, Torino è una piazza che rimane dentro”

Masina, l'esperienza al Torino

Il giocatore ha parlato anche dei due allenatori avuti in granata, Juric e Vanoli: "Sono due filosofie di calcio diverse, non ne esiste una giusta e una sbagliata. Da entrambi ho imparato tanto, sono sicuramente due modi diversi, ma entrambi stanno benissimo dentro al concetto calcio". Successivamente il giocatore ha anche parlato della propria posizione preferita in campo: "Mi trovo bene sia nella difesa a tre, che a quattro. Ora non ha più alcuna differenza e ne sono molto contento, mi diverto con entrambi i moduli". Il giocatore ha poi parlato degli obiettivi stagionali del Torino, spiegando che la piazza merita il top: "In questo momento dobbiamo rimboccarci le maniche e cominciare a spingere. Io non amo fissare obiettivi, bisogna valutare il percorso durante la stagione. É chiaro che chiunque vorrebbe vincere lo scudetto o arrivare in Champions League. Partiamo con l'idea di giocarcela con tutti quanti e andare il più lontano possibile.