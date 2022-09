Massimo Bava, l’ex responsabile del settore giovanile compie oggi 59 anni

Durante la sua esperienza al Torino sono emersi giocatori come Buongiorno, Adopo, Bonifazi, Segre e Millico

Nato a Torino il 17 settembre 1963, Massimo Bava è stato direttore sportivo nella stagione 2019-20, ma soprattutto responsabile del settore giovanile dal 2012 al 2019, e nella stagione 2020-21. Nella sua esperienza al Torino ha ottenuto lo scudetto vinto con la Primavera nel 2015, una Coppa Italia (con la Primavera), due Supercoppe (sempre con la Primavera), due scudetti Berretti (oggi Under 18), e due trofei con l'Under 17. Sotto la sua gestione, terminata il 1° luglio 2021, inoltre, sono riusciti ad arrivare ad alti livelli giocatori come Buongiorno, Bonifazi, Barreca, Millico, Parigini, Edera, Adopo, Gyasi, Rauti, Ferigra e Segre.