Milan-Torino 1-0, le reazioni social: “Chi poteva farli risorgere se non noi?”

Il Torino perde in casa del Milan: 1-0, decide Giroud al 17' della ripresa. A caldo, tra i tifosi granata sui social prevale l'amarezza per quella che alcuni sentono come un'occasione sciupata contro una big che veniva da difficoltà importanti. Peraltro non è la prima volta che succede ai granata in questa stagione: anche nel derby di andata contro la Juventus era accaduto qualcosa di simile. "Chi poteva fare risorgere il Milan se non noi", dice Michelangelo Suigo, columnist di Toro News.