Milan-Torino 2-2, Fonseca: “Non mi aspettavo potessimo essere già perfetti”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra rossoneri e granata valida per il 1° turno di Serie A

Redazione Toro News 17 agosto - 23:17

Al termine di Milan-Torino, gara valida per il 1° turno di Serie A, il tecnico rossonero Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire un suo commento sul match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non mi aspettavo potessimo essere perfetti già adesso, nei primi 45 minuti siamo stati molto passivi. Il secondo tempo è stato diverso e siamo stati più aggressivi, non abbiamo avuto la continuità giusta per vincere e dobbiamo continuare a lavorare tanto per migliorare".

Come sta la squadra? Alcuni nomi importanti non hanno giocato fin da subito..."Avremo una settimana per lavorare e farli crescere. Dobbiamo lavorare per farli entrare al meglio della condizioni nei prossimi giorni perché sono giocatori importanti".

Si è vista una difesa subire molto gli attacchi del Toro, serve Fofana?"Penso che sia un problema collettivo, nel primo tempo non abbiamo pressato bene e gli abbiamo lasciati arrivare nella nostra porta. La squadra secondo me deve migliorare la fase difensiva perché è un po' passiva, io voglio una squadra aggressiva per non lasciare l'avversario giocare. Abbiamo lasciato tempo e spazio al Torino per giocare con calma".