Milan-Torino 2-2, le statistiche: granata cinici davanti, ma imprecisi in difesa

I rossoneri hanno avuto maggior possesso palla e maggior vantaggio territoriale. I ragazzi di Vanoli sono stati più cinici sotto porta

Marco De Rito Redattore 18 agosto 2024 (modifica il 18 agosto 2024 | 06:21)

"Quando vieni a Milano a fare una gara del genere e senza prendere i tre punti c'è rammarico",ha dichiarato Paolo Vanoli nel post partita di Milan-Torino. Il match è terminato con un pareggio e, se si dovesse guardare la differenza delle qualità delle rose in campo, si tratta di un ottimo risultato per i granata. Duvan Zapata e compagni però avevano il match in mano e in 7´si sono fatti rimontare 2 gol. Per questo motivo l'allenatore varesino parla di rammarico per non essere tornati in Piemonte con i 3 punti. Ma per quanto visto in campo andremo a capire se effettivamente il pareggio è stato il risultato giusto.

L'atteggiamento delle due squadre — Il possesso palla è stato dei padroni di casa per il 55.7% e il vantaggio territoriale pure è stato del Milan per il 69%. Considerando che gli ospiti sono passati in vantaggio dal 30' e i rossoneri si sono trovati ad inseguire è ragionevole come dato. Infatti se si va nello specifico: nel primo tempo il possesso è molto più equilibrato (50.5% contro 49.5%), rispetto alla seconda frazione di gara (62.2% contro 37.8%).

Le occasioni create in Milan-Torino — Entrambe le formazione hanno siglato 2 reti ma il Toro si è dimostrato più cinico sotto porta. I granata hanno tirato in porta in 3 occasioni, fuori in 3 mentre una conclusione è stata bloccata dal Diavolo. La formazione di Fonseca invece ha effettuato 6 tiri nello specchio, 10 fuori e 10 bloccati. Se in porta il Torino è stato più preciso nel resto degli indicatori però non è sempre così. Su 7 contrasti il Milan ne ha vinti 7, mentre su 8 i ragazzi di Vanoli ne hanno vinto il 38%. I rossoneri hanno perso 80 palle, i granata 87. I meneghini hanno recuperato 45 palle, mentre i piemontesi 31. Il Milan è riuscito nel 91.9% dei passaggi mentre il Toro nel 87.1%.

Il Torino sotto porta è stato cinico riuscendo a concretizzare al meglio le occasioni avute. Lo stesso non si può dire del resto della squadra dove si sono notate diverse imprecisioni che nel finale sono costate care e hanno permesso al Milan di rimontare. I rossoneri sotto porta hanno sbagliato molto invece: creando tanto ma segnando poco in proporzione. Mister Vanoli sicuramente dovrà continuare a lavorare per migliorare le imprecisioni granata ma ha bisogno di un aiuto dal mercato per completare un organico che al momento presenta diverse lacune.