Milan-Torino, aperta la vendita dei biglietti per il Settore ospiti: le info

Milan-Torino, via alla vendita dei biglietti per il Settore ospiti. Da oggi, venerdì 26 luglio, è possibile acquistare un tagliando per assistere all'esordio stagionale del Torino di Vanoli nella gara di Serie A contro il Milan di Fonseca in programma il 17 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il costo di ciascun biglietto è pari a 19 euro e sarà acquistabile sul sito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket. Per procedere con l'acquisto è necessario essere titolari della tessera Cuore Granata. La capienza totale del Settore è di 4109 posti.