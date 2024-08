Milan-Torino, le ultime dai campi: squadre arrivate allo stadio

19:25 - San Siro inizia a prepararsi per l'arrivo dei tifosi in vista di questa gara:

Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Milan-Torino. Oggi inizia il campionato dei granata che sfidano in trasferta i rossoneri in questo match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45. Qui potrete trovare tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sul prepartita della gara grazie ai nostri inviati a San Siro.