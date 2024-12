Milinkovic-Savic, che crescita anche sui rigori: le critiche sono un ricordo

L'evoluzione di Milinkovic-Savic si rispecchia proprio sui dati relativi ai rigori. Per anni Vanja ha faticato molto a rendersi protagonista sui tiri dal dischetto, quest’anno è già al secondo penalty parato su due affrontati (primo in Serie A nella specialità assieme a De Gea della Fiorentina). E dire che Milinkovic-Savic ne aveva neutralizzato soltanto uno di tutti i precedenti 21 affrontati in Serie A, quello parato a Insigne nel Napoli-Torino della stagione 2021-2022. In precedenza, aveva fermato pure Dzeko in un Roma-Torino di Coppa Italia del 2017, quando era il secondo portiere dietro Salvatore Sirigu. Poi, stop: spesso veniva spiazzato dal rigorista di turno, non riuscendo neppure a indovinare la direzione. Un paradosso per un portiere che fa della stazza la sua dote principale e che, tuffandosi, riesce a coprire quasi metà porta.

Numeri da top per Milinkovic-Savic: in Serie A è primo per rigori parati ed interventi

Ma il Milinkovic-Savic di oggi è un portiere diverso, più maturo e più fiducioso nelle sue possibilità. “Sono cresciuto mentalmente: ci ho messo un po’, perché prima di Juric non avevo mai giocato titolare, ma ora ho raggiunto la giusta serenità e ora in campo mi godo ogni momento”, ha detto Vanja dopo la sfida col Bologna. Dichiarazioni che trovano conforto nei numeri. Il giocatore, infatti, è primo in Serie A anche per parate effettuate: sono ben 58 gli interventi volti a proteggere la porta da parte dell'estremo difensore. Come riportato dai numeri di Sofascore, su 16 partite giocate Vanja presenta una media di 1,2 gol concessi a partita e considerando la situazione di crisi generale in cui il Torino è immerso è un dato che assume maggior prestigio. Il portiere vanta una media che si avvicina al 75% di salvataggi a partita e nello specifico spicca il dato sui gol sventati a partita: 3,79. Milinkovic-Savic fino ad ora ha totalizzato 5 clean sheets. I numeri testimoniano l'ottima stagione del portiere: certo, se spesso è l’estremo difensore ad essere il migliore in campo, per la squadra non è un ottimo segnale. Ma Milinkovic-Savic oggi è la più grande certezza del Toro.