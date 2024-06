Milinkovic-Savic, dalla Serbia l’accusa: “Rissa con un tifoso a Monaco”

Vanja Milinkovic-Savic nell'occhio del ciclone in Serbia. Secondo quanto riportato dal portale Telegraf.rs, il portiere del Torino, in Germania per gli Europei, si sarebbe reso protagonista di un litigio sfociato in colluttazione in un bar di Monaco nei giorni immediatamente precedenti alla sfida tra Serbia e Danimarca, decisiva per il passaggio del turno (poi mancato dalla Nazionale di Stojkovic).

Vanja, la lite col tifoso in Germania prima della sfida alla Danimarca

Approfittando del giorno di riposo concesso da Stojkovic dopo la sfida con la Slovenia, Vanja si sarebbe recato in un bar di Monaco di Baviera. Da qui si intrecciano i racconti di due versioni fornite dai media serbi. La prima: Vanja, non riconosciuto all'ingresso dalla sicurezza, sarebbe entrato e poi avrebbe ordinato da bere; un tifoso serbo, a un certo punto nel corso della serata, lo avrebbe riconosciuto e lo avrebbe apostrofato accusandolo di bere piuttosto che pensare all'imminente partita con la Danimarca. Le parole del connazionale non sarebbero andate giù a Vanja che avrebbe inveito in risposta, prima di avvicinarsi al tifoso e colpirlo. Sul posto sarebbe intervenuta a quel punto la sicurezza e il proprietario del bar per calmare gli animi. Una versione in parte diversa è stata invece fornita a Telegraf.rs direttamente dal proprietario del bar, che ha affermato ai microfoni del portale: "Vanja è venuto al nostro bar, ma la sicurezza all'ingresso non lo ha riconosciuto e non lo volevano lasciare entrare perché indossava i pantaloncini della Nazionale. La cosa lo ha fatto arrabbiare e c'è stata una rissa. Sono subito intervenuto, l'ho preso per mano e gli ho detto di entrare con me, ma ha rifiutato. Tutto è accaduto fuori dal bar, non ho sentito cosa si sono detti e sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto". Le due versioni, come detto, coincidono in parte. Sarebbe attesa a questo punto la versione di Vanja in merito alla vicenda.