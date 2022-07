Mlada Boleslav-Torino 0-2: Radonjic crossa, Lukic segna e Horvath fa il bis

Vittoria per i granata orfani di Bremer nel secondo test stagionale a Perg: la cronaca

Gianluca Sartori

Prima vittoria stagionale per il Torino, che nella seconda amichevole dell’estate batte 2-0 il Mlada Boleslav a Perg (Alta Austria). Sasa Lukic sblocca la partita al 32’ del primo tempo: il serbo è stato sicuramente il migliore dei suoi e conferma la sua candidatura a leader tecnico della squadra nel giorno in cui il Torino saluta Gleison Bremer, che nel frattempo ha lasciato il quartier generale granata di Bad Leonfelden per trasferirsi in quello della Juventus, il J Hotel. Da segnalare anche l’assist di Nemanja Radonjic, che inizia a far vedere qualche sprazzo di qualità. E nel finale, nell'ultima azione del match, c'è spazio pure per il raddoppio di Krizstofer Horvath, che fa il bis personale dopo il gol con l'Eintrach Francoforte e si mette ancor più in evidenza agli occhi di Juric.

Mlada Boleslav-Torino, le scelte di Juric

Juric propone anche in partita ciò che aveva provato in allenamento. Senza gli indisponibili Pellegri e Sanabria, niente chance dall’inizio per Zaza, sempre più ai margini della squadra. Si gioca con il 3-4-1-2, con Lukic trequartista dietro Seck e Radonjic. Una scelta dettata dalla contingenza. In difesa nella prima gara del dopo-Bremer i protagonisti sono Zima a destra, Buongiorno al centro e Rodriguez a sinistra; a centrocampo Linetty e Ricci in mezzo con Singo a destra e Vojvoda a sinistra.

Mlada Boleslav-Torino, il primo tempo

Nel primo tempo c’è un vero grande protagonista, Sasa Lukic. Il capitano e numero dieci si candida a nuovo leader tecnico e la posizione di trequartista centrale – già lo si era visto nella breve era Giampaolo – gli calza bene. Si inserisce e prova a far gol in tutti i modi: di testa, da fuori, di rapina. Prima la palla sfila fuori di niente, poi cozza contro il palo, infine Sasa raccoglie un cross dalla sinistra di Radonjic (di buona fattura, con l’esterno del piede), si coordina perfettamente con la testa e batte il portiere avversario Polacek (32’). Il Toro tiene bene il campo, rischia poco o nulla: solo in una occasione Skoda riceve in area, si gira e col mancino prova la conclusione ma la palla si alza di poco sopra la traversa (39’). All’intervallo si va sullo 0-1.

Mlada Boleslav-Torino, il secondo tempo

La ripresa inizia con un solo cambio, Aina prende il posto di Vojvoda sulla fascia sinistra. Poi entrano Vanja per Berisha e Izzo per Rodriguez. Il gran caldo di Perg non aiuta le squadre e la fatica nelle gambe di questi giorni di preparazione nemmeno. Il Torino non incanta ma, contro una squadra che inizierà il campionato già il 30 luglio, mantiene in mano il pallino del gioco e gestisce il palleggio con ordine. Non si vedono, insomma, grandi occasioni, né da una parte né dall’altra. Nell’ultimo tratto di gara, Juric effettua altri cambi dando spazio a Bayeye, Verdi, Garbett, Edera e Horvath, marcatore contro l’Eintracht. Ed è proprio l'ungherese a mettere il suo punto esclamativo: prende palla sulla sinistra, salta un uomo, rientra sul destro ed è freddo nell'insaccare il raddoppio, ribadendo di essere una pedina da seguire con attenzione. Finisce 2-0, il Torino ora tornerà a Bad Leonfelden per gli ultimi due giorni di lavoro in Alta Austria prima di trasferirsi, il 22 luglio, a Waidring.