Monza-Torino 1-2, Juric: “Settimana difficile, ma contento per la prestazione”

L'allenatore del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria sul Monza. Queste le parole del tecnico granata: "Nella partita di Coppa eravamo andati meglio nel secondo tempo che nel primo, oggi invece devo fare i complimenti ai ragazzi perché è stata anche una settimana difficile e ci siamo adattati con giocatori fuori ruolo e altri nuovi che non dovevano giocare. La vittoria è strameritata, abbiamo creato occasioni e sono contento".

"No, sembra che abbia un risentimento muscolare ed è uscito per questo dopo 45 minuti".

"Il suo è un gesto clamoroso. Ora bisogna capire perché un ragazzo che è qui da 6 anni ed è sempre stato un pezzo di pane fa un gesto del genere, rimane il fatto che è una cosa grave. Io sono amareggiato. Come ci si può permettere di arrivare a questa situazione, questa è la mia domanda, il gesto rimane brutto e clamoroso. Io il ragazzo lo conosco e dopo 6 anni non so perché faccia così. Ora ci pensa la società è più una cosa loro che mia, io sono fuori non posso entrare in questi discorsi".