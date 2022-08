Monza-Torino 1-2, Ricci: “Devo prendermi più responsabilità e seguire il mister”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra i biancorossi e i granata nel primo turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine di Monza-Torino, match valido per il primo turno del campionato di Serie A, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Torino Channel commentando il match con le seguenti dichiarazioni.

Cosa ne pensi di questa partita e di questo risultato?

"Siamo entrati bene in campo, soprattutto nel secondo tempo e abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo preparato la partita sul recupero del pallone e soprattutto nella zona difensiva avversaria come in occasione del primo gol. Abbiamo fatto bene e quindi direi vittoria meritata".

Questa sera c'erano molti tifosi.

"La vittoria è anche merito loro che sono venuti in tanti e ci hanno fatto sentire il loro calore. Questa cosa ci fa piacere in campo e penso sia un fattore in più per noi".

Hai fatto un bell'assist.

"Diciamo che è stata una cosa abbastanza istintiva, sono contento ma ora pensiamo già alla prossima".

Che cosa ti aspetti da te in questa stagione?

"Sicuramente devo prendermi delle responsabilità in più in campo e ascoltare il mister e fare ciò che sto facendo per la squadra".

Ora hai in mano le chiavi del centrocampo.

"Mi fa piacere ma come detto prima è il mister che mi insegna giorno dopo giorno e cerco di imparare".

I nuovi arrivati stanno entrando bene nel gruppo?

"Sì assolutamente, si sono calati bene all'interno della squadra e mi sembrano dei ragazzi a posto che possono darci una mano".