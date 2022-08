Monza-Torino 1-2, Sanabria: “I nuovi hanno qualità, è facile giocare così”

L'attaccante del Torino Antonio Sanabria in seguito alla vittoria sul Monza è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Queste le dichiarazioni del numero 9 granata: "Si prova a fare il meglio per la squadra, quello che ci chiede il mister non è solo di far gol. Ci chiede di giocare con la squadra, fare bel gioco e anche tante sponde però poi con il gol va meglio. Oggi vado felice a casa sia per il gol ma anche per questi primi tre punti e siamo contenti".