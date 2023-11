Moretti e Vagnati sanzionati per contestazioni al termine di Torino-Frosinone

Il Giudice Sportivo della Serie A ha multato con un'ammenda di 3000 euro i dirigenti del Torino Emiliano Moretti e Davide Vagnati per aver contesto in maniera accesa le decisioni arbitrali al termine di Torino-Frosinone. L'arbitraggio del match di Coppa Italia ha sollevato diverse polemiche nel corso degli ultimi giorni, in particolare a causa del rigore netto non assegnato ai granata. A seguire il comunicato: