Napoli-Torino 3-1, le reazioni social: “Bisogna ritrovare pressing e coraggio”

Il Toro cede contro la capolista in casa del Napoli e per la prima volta nell'era Juric colleziona la terza sconfitta consecutiva in campionato. Delusione tra i tifosi granata, che erano ben consapevoli della forza degli avversari ma non si aspettavano un avvio del genere: i granata, infatti, hanno gettato via la partita subendo la doppietta di Anguissa e il gol di Kvaratskhelia nella prima frazione di gioco. Questi i migliori tweet dei tifosi granata.