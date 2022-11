Nazionali, Ghana-Svizzera 2-0: passo falso elvetico, Rodriguez in panchina 90’

È finita 2-0 per il Ghana l’amichevole della Svizzera del CT Yakin. La Nazionale svizzera che parteciperà ai Mondiali in Qatar ha optato per fare una amichevole con il Ghana che precede il torneo: questa mattina alle ore 11 allo stadio Al Nahyan Stadium di Abu Dhabi i rossocrociati sono stati sconfitti grazie alle reti di Salisu (70’) e Semenyo (74’). Nel 4-2-3-1 schierato in campo da Yakin, il granata Ricardo Rodriguez è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti di gioco. Nel ruolo di terzino sinistro il CT gli ha preferito Comert. Ora però testa al Mondiale: la Svizzera esordirà in Qatar il prossimo 25 novembre contro il Camerun dell’ex granata Nicolas Nkoulou alle ore 11.00 allo stadio Al Janoub Stadium di Al Wakrah.