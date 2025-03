Nazionali granata: Coco si riprende la sua Guinea Equatoriale e torna alla vittoria

Solido e concentrato: partita in scioltezza per Coco

Il difensore granata è stato schierato nella stessa posizione che sta ricomprendo in questo momento della stagione, vale a dire come centrale di sinistra nel 4-2-3-1 scelto da Juan Micha con al suo fianco Orozco. Il match, terminato 2-0 a favore della Guinea Equatoriale con gol del capocannoniere Nsue e Salvador è stato amministrato con scioltezza dai padroni di casa che, anche grazie alle buone azioni difensive di Saul Coco e compagni non hanno subito nessun tiro in porta nell'arco della partita. Con questa prestazione solida, contro un avversario agevole, i Nzalang Nacional si rimettono in corsa per la qualificazione al Mondiale anche se il secondo posto della Namibia, prossimo avversario lunedì 24 marzo, resta distante ben 5 punti con possibilità di accorciare a 2 punti.