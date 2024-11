Nazionali, nella notte Maripan in campo per 90 minuti con il suo Cile

Continuano gli impegni dei giocatori del Torino in giro per il mondo con le rispettive Nazionali durante questa sosta del campionato di Serie A. Questa notte, alle ore 02:30 italiane, è sceso in campo il difensore granata Guillermo Maripan che ancora una volta è stato chiamato in causa per giocare dal primo minuto con il suo Cile. L'ex Monaco è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti della sfida odierna giocata sul campo del Perù che si è però conclusa con uno 0-0 inutile per entrambe le squadre. Sono infatti le ultime due della classifica, ritrovandosi rispettivamente - dopo undici giornate - il Perù al nono posto ora con 7 punti mentre il Cile al decimo a quota 6. Si è trattato quindi di un pari che però suona come una sconfitta per entrambe visto che così la rincorsa al settimo posto del Venezuela (12 lunghezze) si complica ancora di più, quel piazzamento sarebbe l'ultimo buono per restare in corsa grazie ai playoff per un posto ai prossimi Mondiali del 2026.

Dopo gli errori con il Toro Maripan cerca di rialzarsi con il Cile e riguadagnare la sua forma

Il recente periodo per Guillermo Maripan con il Toro è stato molto complicato, le sue prestazioni sono peggiorate nelle ultime partite e l'apice delle sue difficoltà è stato il grave errore contro la Fiorentina quando ha regalato il gol a Kean decisivo per i tre punti viola che lo hanno poi portato ad essere lasciato in panchina da Vanoli nel derby contro la Juventus. Ora il difensore ex Monaco cerca di riprendersi durante questa sosta Nazionali giocando al meglio con il suo Cile dove ha quasi sempre la certezza di un posto in campo. Questa notte ha giocato tutti e 90 i minuti aiutando la difesa a non subire gol dagli avversari peruviani ma non ha indossato la fascia da capitano, come successo ad ottobre, per via del ritorno nella selezione cilena dell'ex Inter e Juve, Arturo Vidal. La partita è stata piuttosto frizzante con diverse occasioni da ambo le parti sebbene sia stato forse il Cile a creare più palle gol nitide senza però riuscire a concretizzarne nessuna in rete. Per Maripan si può quindi annotare una buona prestazione, certamente in crescita rispetto alle ultime uscite con il Torino e ora avrà ancora un secondo match per tentare di riottenere uno stato di forma migliore prima di ripresentarsi al Filadelfia. Il suo ultimo impegno con il Cile sarà nella notte tra martedì e mercoledì in casa contro il Venezuela.