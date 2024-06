Nazionali, Norvegia-Kosovo 3-0: Vojvoda in campo per tutta la partita

Si è conclusa la stagione di Mergim Vojvoda che questa sera era impegnato in una amichevole con il suo Kosovo. Il terzino del Toro e i suoi compagni di Nazionale hanno fatto visita alla selezione norvegese per disputare un match amichevole presso l'Ullevaal Stadion della capitale Oslo. Non è stata una gara semplice per la formazione balcanica che ha visto schiantarsi su di sé la forza di Erling Haaland. Il centravanti del Manchester City ha realizzato una tripletta che ha deciso la partita e si è così portato a casa il pallone facendo passare una brutta serata a Vojvoda e agli altri difensori del Kosovo. Per il terzino granata e i suoi connazionali ora è tempo di ferie perché non sono in programma altri impegni con la Nazionale non essendosi neanche qualificati ai prossimi Europei, esattamente come la Norvegia. Vojvoda ha quindi terminato la stagione 2023/24 con questa prestazione che lo ha visto in campo per tutti e 90 i minuti: ora per lui dopo le ferie il rientro a Torino e l'inizio della nuova stagione in granata con quello che sarà il nuovo allenatore. Con il Kosovo invece non ci sono in calendario altri impegni prima delle partite di Nations League da settembre.