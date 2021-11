Nazionali, oggi Liberia-Nigeria: per Aina e compagni è quasi un matchpoint

In campo la Nigeria di Aina: vincere è fondamentale per essere quasi sicuri di evitare i playoff nella strada verso Qatar 2022

Tre vittorie, una sconfitta e un primo posto nel Gruppo C da preservare per volare a Qatar 2022 senza le forche caudine dei playoff. Alle 17:00, Ola Aina scenderà in campo con la sua Nigeria contro la Liberia ultima in classifica, per mettere al sicuro la qualificazione al Mondiale in Qatar. Allo stadio di Tangeri sarà importantissimo centrare una vittoria, perché in contemporanea Capo Verde (7 punti) scenderà in campo contro la Repubblica Centrafricana e in caso di passo falso delle Super Eagles, la prima posizione potrebbe essere a rischio. Vincere, invece, permetterebbe alla Nigeria del ct Gernot Rohr di presentarsi allo scontro diretto con i secondi in classifica con un vantaggio di almeno due punti (al momento la Nigeria ne ha 9): un pezzo di qualificazione in tasca, praticamente.