Nazionali: Ricci ancora protagonista con l’Italia, 90 minuti in campo per Coco

In questo lunedì 9 settembre sono scesi in campo con le proprie nazionali quattro giocatori del Torino che con oggi hanno concluso i propri impegni e sono pronti a tornare in Italia per rimettersi a disposizione del tecnico granata Paolo Vanoli in vista della partita di domenica nella quale il Toro ospiterà il Lecce. I giocatori granata che oggi erano chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali sono: Ricci, Pedersen, Vojvoda e Coco ma non tutti hanno avuto la possibilità di giocare e di rendersi protagonisti sul terreno di gioco.