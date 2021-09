Nazionali, Sanabria e Rincon impegnati fino al 10 settembre: Salernitana a rischio

I due giocatori si preparano per le partite internazionali (la prima tra poche ore) e torneranno a ridosso del match contro la squadra neopromossa

Gualtiero Lasala

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Torino si fermerà come tutti i campionati per la pausa dovuta alle Nazionali. La sosta di settembre vedrà 11 giocatori granata impegnati con le rispettive selezioni (qui l'elenco), tra cui i sudamericani Sanabria e Rincon che prenderanno le parti di Paraguay e Venezuela. Entrambi saranno coinvolti in tre partite delle qualificazioni Mondiali: la Conmebol ha infatti inserito una gara in più in questi dieci giorni. Questo mette in difficoltà tutte le squadre di Serie A che hanno calciatori sudamericani convocati e il Torino non fa eccezione.

DATA - I due giocatori del Torino disputeranno l'ultima gara con la propria Nazionale nella notte tra giovedì9 e venerdì 10 settembre alle 00:30 e sarà proprio un derby tra i due granata. La partita tra Paraguay e Venezuela che si giocherà ad Asuncion sarà infatti molto vicina alla partita che il Toro dovrà giocare contro la Salernitana, fissata per domenica 12 settembre alle ore 15. Sanabria e Rincon si uniranno ai compagni poche ore prima della partita nella migliore delle ipotesi, e sarà dunque molto probabile che non vengano schierati come titolari nella partita, con buone possibilità di non poter essere neppure convocati. Una perdita importante soprattutto in attacco, reparto nel quale c'è una situazione d'emergenza visto il recente infortunio di Belotti e la convalescenza ancora lunga di Zaza.

APPUNTAMENTI - Sanabria e Rincon, come anticipato, giocheranno tre partite. Oltre alla sfida tra le due Nazionali che si disputerà per ultima, come detto, ce ne saranno altre due, di cui la prima è tra poche ore: l'attaccante granata sfiderà l'Ecuador questa sera alle ore 23 (ora italiana) e poi ancora contro la Colombia il 6 settembre. Il Venezuela invece sfiderà l'Argentina sempre questa notte, alle 2 (ora italiana) e in seguito il Perù ancora il 6 settembre. Tutte e tre le partite saranno valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022.