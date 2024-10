Nazionali, Vojvoda ha la meglio su Gineitis: vittoria Kosovo, la Lituania va ko

È terminata la partita tra Lituania e Kosovo, che ha visto come avversari due giocatori del Torino: Gineitis e Vojvoda, con il kosovaro che ha avuto la meglio. Entrambi i granata sono partiti da titolari e hanno giocato tutti i 90 minuti di una partita combattuta fino all'ultimo. Il lituano ha giocato in un centrocampo a 4, avendo la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso dagli schemi di Paolo Vanoli. Lo stesso vale per Vojvoda, che ha giocato in una difesa a 4, dimostrando così all'allenatore dei granata che, qualora dovesse decidere di cambiare modulo, il terzino lo avrebbe già in casa.