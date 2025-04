Nuova avventura per Maxi Lopez in Svizzera: l’ex-Torino acquisisce un club

L'ex attaccante del Torino, Maxi Lopez, ha annunciato un nuovo passo significativo all'interno del mondo calcistico, ma al di fuori dei campi di gioco. Il 40% delle azioni del club svizzero Paradiso è stato acquisito dal Maxco Capital, gruppo di investimento fondato e guidato proprio dall'ex calciatore argentino. L'investimento segna l'inizio di una nuova fase per Maxi Lopez, che ora punta a portare il suo know-how calcistico e manageriale in una nuova avventura internazionale.

L'acquisizione della F.C. Paradiso: i dettagli

Il Maxco Capital, con questa acquisizione, entra ufficialmente nel panorama calcistico europeo, mirando a rafforzare la struttura e la competitività del Paradiso, club che gioca nella quarta divisione del calcio svizzero. L'acquisizione del 40% delle azioni è stata una mossa strategica, volta a migliorare la posizione del club all'interno del campionato e ad annunciare ufficialmente l'ingresso di Maxi Lopez nel mondo degli affari calcistici. "Credo che il calcio sia un business che richiede visione e preparazione, e con il Maxco Capital vogliamo portare il Paradiso in una nuova era, sia sul piano sportivo che finanziario", ha dichiarato Maxi Lopez in un comunicato ufficiale. Maxi Lopez non è nuovo al mondo degli affari. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex bomber granata ha intrapreso una carriera da imprenditore. L’ingresso nel Paradiso rappresenta il suo primo impegno diretto come investitore in un club calcistico europeo.