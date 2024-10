Torino, Vanoli: “Dobbiamo porci dei micro-obiettivi”

Domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 20.45 il Torino scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la squadra allenata dall'ex allenatore granata Ivan Juric nel posticipo valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi, Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dei possibili obiettivi del Toro durante questa stagione di Serie A. Cosa serve per arrivare in Europa League? "Per arrivare a questo, che è un macro-obiettivo, bisogna passare per i micro-obiettivi. E il primo è quello di fare i quaranta punti. Poi, fatto quello, allora possiamo sognare. Nella vita mi pongo dei sogni, ma per arrivare a questi bisogna passare a micro-obiettivi che sono raggiungibili. Il come, passa attraverso il migliorarsi, il non commettere certi errori, dai giocatori ai massaggiatori al dottore all’agronomo. Un discorso che riguarda tutti" ha spiegato l'allenatore granata. (LEGGI QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE)