Palladino passa a Torino: per Vanoli derby da affrontare con un nuovo modulo?

Il Torino si sta facendo gol da solo. Quello contro la Fiorentina è stato un gol evitabilissimo, l'ennesimo di inizio stagione. Un errore individuale costato caro ai granata. Allo sbaglio di Maripan si aggiunge la sfortuna: perdere Che Adams è stato un duro colpo per le sorti tattiche della sfida di ieri, domenica 3 novembre. Il Torino, specie in avanti, è in emergenza. Mancano le alternative e soprattutto stanno mancando uno dopo l'altro quei tasselli fondamentali per impostare il 3-5-2 di partenza di Vanoli. Urgono quindi soluzioni alternative perché al momento il 3-5-2 con il quale il Torino ha iniziato la stagione 2024/2025 non è più un modulo in grado di dare garanzie in base agli interpreti rimasti a disposizione. Vanoli ha già dimostrato a Venezia di essere il tipo di allenatore che sa adattarsi alle circostanze. Ora dovrà essere molto bravo a porre rimedio alla sfortuna e ad alcune scelte di mercato sbagliate in estate. Il compito non è semplice. Il Torino brioso e pimpante delle prime giornate sembra essersi smarrito e ciò che balza all'occhio è la difficoltà in fase di costruzione dei granata. Contro Roma e Fiorentina Antonio Sanabria e compagni hanno faticato a rendersi pericolosi e non è un caso che siano rimasti a secco di gol.