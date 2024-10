“Pallone granata”: premiati Zapata e Ciammaglichella nella seconda edizione

Si è svolta la cerimonia per l'assegnazione dei premi del "Pallone granata", giunta alla sua seconda edizione. Si tratta di un'iniziativa ideata dall'Associazione Ex Calciatori Granata e che si è tenuta presso la suggestiva Cavallerizza del Castello Reale di Moncalieri con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Torino e del Comune di Moncalieri. I premi assegnati in questo evento sono stati due: il "Pallone granata", riconoscimento destinato al miglior giocatore della stagione 2023/24 che è stato indicato nel nome di Duvan Zapata e poi anche il premio intitolato all'avvocato Sergio Cozzolino che è destinato al miglior talento della formazione Primavera: qui a vincere è stato Aaron Ciammaglichella che ha presenziato alla cerimonia. Come il giovane centrocampista 2005, era presente anche l'allenatore della prima squadra del Torino, Paolo Vanoli e il suo arrivo è stato accolto con gioi dai presenti. Queste le parole di Serino Rampanti in merito: "Vanoli con la sua presenza dà un significato prezioso alla cerimonia che va a premiare due giocatori, uno affermato e uno emergente, che secondo noi rappresentano ideali giocatori del Toro per qualità tecniche e umane. Zapata è un grande professionista, con grandi qualità tecniche e attaccamento alla causa". Tra i membri di spicco dell'Associazione Ex Calciatori Granata hanno partecipato anche Claudio Sala, Christian Vieri, Angelo Cereser, Ezio Rossi, Renato Zaccarelli, Silvano Benedetti, Antonio Comi e Claudio Onofri.