Pellegri, rientro dopo il quarto di Coppa: “Recupero più lento del previsto”

Quando torna Pietro Pellegri ? Ivan Juric ha fatto il punto della situazione sul recupero dell'attaccante ex Genoa e Monaco. Probabilmente, si potrà rivederlo dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il 1° febbraio. "Abbiamo rallentato un po' il recupero, ci vorrà un po' di più di quello che pensavamo" ha evidenziato il tecnico croato. Dopo tre gol stagionali, due in Coppa Italia e uno in campionato, Pellegri si è fermato a fine dicembre, subito dopo Natale, e non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo. Il suo stop ha rappresentato una vera disdetta per tutto il mondo granata, considerato che tra ottobre e inizio novembre Pellegri si era conquistato di forza il posto da titolare.

Senza Pellegri si contano le alternative in attacco: Sanabria o Seck?

"Il suo infortunio mi è spiaciuto perchè ha la potenza di un attaccante puro. A causa di questi stop non riesce a crescere e completarsi. Lui ha sia la potenza nell'attaccare lo spazio ma anche la bravura in area di rigore" ha aggiunto Juric sul suo attaccante. Pellegri, se si ristabilirà in tempi brevi, avrà comunque a disposizione un intero girone di ritorno nel quale potrà mettersi in mostra. Purtroppo, la sua convalescenza è stata meno veloce di quanto preventivato dallo staff granata e quindi bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Intanto, proseguono gli esperimenti in avanti. Sanabria, al momento, è l'unica punta di ruolo a disposizione ma non sempre offre il rendimento sperato. Seck è stato provato con buon profitto contro una difesa alta come quella della Fiorentina. Tuttavia, su Seck il commento di Juric in conferenza stampa è stato molto chiaro: "Deve migliorare tanto nelle basi, lo stop e il colpo di testa. L'altro giorno mi è piaciuto ma deve migliorare, ha iniziato a giocare a calcio molto tardi. Prematuro dire che possa essere lui il nostro attaccante" (LEGGI QUI). Relativamente al capitolo punte, il mercato è ancora aperto e Juric aveva indicato in una punta una delle due necessità della squadra oltre al centrocampista mancino arrivato con Ivan Ilic; ma si sono assottigliate negli ultimi giorni le possibilità di arrivare a Eldor Shomurodov (lo Spezia è in vantaggio). Ma fino al 31 gennaio non si possono escludere sorprese