Pellegri segna con l’Empoli: senza Zapata avrebbe potuto far comodo a Vanoli

Federico De Milano Redattore 5 novembre - 13:59

Alla sua seconda presenza da titolare con la maglia dell'Empoli, Pietro Pellegri ha trovato il primo gol in maglia azzurra. Questa marcatura è stata fondamentale per i toscani perché ha consentito loro di ottenere i tre punti nello scontro diretto contro il Como di ieri, lunedì 4 novembre, nel posticipo dell'undicesimo turno di Serie A. Una rete che fa esultare i tifosi empolesi ma che forse fa aumentare qualche rimpianto in casa Toro perché mandarlo via dal gruppo di Paolo Vanoli senza trovargli prima un sostituto con le medesime caratteristiche è stato un errore, vista l'assenza in rosa di un vero e proprio vice Zapata.

Pellegri si sblocca con l'Empoli: primo gol con la maglia azzurra contro il Como — La serata di ieri è stata di grande gioia per l'Empoli e per Pellegri che ha trovato la prima rete in maglia azzurra all'ottava presenza stagionale sommando Serie A e Coppa Italia. Per l'attaccante in prestito dal Torino si è trattato però soltanto della seconda partita giocata dal primo minuto e la prima è stata proprio quella contro i granata dello scorso 24 settembre quando i toscani eliminarono la squadra di Vanoli dalla Coppa Italia. Al primo gettone da titolare in campionato Pellegri ha quindi trovato il gol, approfittando di una palla persa dalla difesa del Como e calciando con grande potenza dalla destra incrociando sul secondo palo e battendo il portiere Pepe Reina. Una rete che è stata molto importante per tutto l'ambiente Empoli visto che si è trattata della prima gioia per i tifosi toscani in questo campionato tra le mura amiche. Nelle prime cinque partite interne di questa Serie A, la formazione azzurra non aveva infatti ancora segnato alcun gol e si è trattato di un record negativo che nel nostro campionato non si verificava da quasi 40 anni. Ci ha dunque pensato Pellegri a spezzare la maledizione.

Al Toro avrebbe potuto far comodo un Pellegri in rosa dopo l'infortunio di Zapata? — Questa rete del centravanti classe 2001 rischia di far aumentare i rimpianti all'interno del mondo Toro visto che il reparto avanzato di Vanoli sta vivendo un momento di grande difficoltà dopo l'infortunio di Duvan Zapata. Ragionare col senno del poi è sempre semplice, tuttavia il gol segnato da Pellegri rischia di evidenziare ancora di più quello che probabilmente è stato un errore di mercato della società: ovvero mandare via l'ex Monaco e Genoa senza prima trovare un sostituto con le sue caratteristiche che potesse quindi ricoprire il ruolo di vice-Zapata. Vanoli infatti, ora senza il colombiano, si trova ad avere in rosa tre attaccanti più leggeri come Sanabria, Adams e Karamoh (più il giovane Njie) che dal punto di vista fisico sono privi di quelle doti "muscolari" che invece hanno dei veri centravanti d'area di rigore come Zapata e appunto Pellegri. L'augurio che Vanoli e tutti i tifosi del Torino posso farsi è che questo prestito di Pellegri ad Empoli possa servire per vedere tornare all'ombra della Mole la prossima estate un attaccante ritrovato visto che nella sua esperienza in granata ha sempre sofferto di moltissimi problemi fisici e cambiare aria trasferendosi in Toscana potrebbe aiutarlo.