Pellegri trova Pinamonti: il neroverde può essere una fonte d’ispirazione

L'ex Inter è esploso all'Empoli all'età di 22 anni segnando 13 reti e arrivando a valere 20 milioni di euro

Andrea Calderoni

La sfida tra il Torino di Ivan Juric e il Sassuolo di Alessio Dionisi potrebbe trasformarsi anche nella sfida personale tra Pietro Pellegri e Andrea Pinamonti. L'ex Monaco se la gioca per una maglia da titolare ma soltanto alle 19.30 con l'annuncio delle formazioni ufficiali verranno sciolte le riserve. Nato nel marzo 2001, Pellegri è più giovane rispetto al collega neroverde di un paio d'anni (maggio 1999). Proprio Pinamonti può rappresentare il valido esempio di una promessa del calcio italiano fin da giovanissima età il quale è esploso, nonostante notevoli aspettative, relativamente tardi, ovvero nella passata stagione, quando la sua carta d'identità segnava 22 anni. In effetti, la scorsa annata dell'ex Inter è stata di notevole impatto: con l'Empoli in Serie A ha sfondato il muro della doppia cifra, fermandosi a ben 13 reti.

Torino, fiducia piena in Pellegri: il riscatto e nessun altro acquisto in attacco

In tanti si aspettavano l'esplosione di Pinamonti e con qualche stagione di ritardo è arrivata quando gli è stata data piena fiducia. Nello stesso tempo in tanti si attendono, ormai da anni, l'esplosione di Pellegri. Pietro ha faticato a imporsi a causa di una serie di infortuni, dallo scorso gennaio ha però trovato la piena fiducia da parte del Torino che non soltanto l'ha testato nella seconda metà del passato torneo ma ha deciso di riscattarlo per la stagione 2022/2023. In aggiunta a ciò il Torino ha deciso di iniziare il campionato con appena due attaccanti di ruolo in rosa: salutato Andrea Belotti, sono stati confermati Sanabria e appunto Pellegri ma non è stato acquistato nessun altro. Ecco quindi che gli attestati di fiducia del club granata nei confronti del ragazzo cresciuto al Genoa sono veramente tanti.

Pinamonti, l'esplosione all'Empoli: 13 gol e la chiamata del Sassuolo

Pellegri si trova in una condizione ideale nella quale potersi esprimere, si trova nella condizione di Pinamonti all'Empoli. Rispetto al collega ha ancora 21 anni, quindi è di un anno più giovane rispetto al Pinamonti versione "Castellani" che è la prova provata che si può ritrovare la strada maestra e corretta e si deve necessariamente dare un po' di tempo ai giovani per adattarsi al calcio dei grandi. Lo stesso Pinamonti, dopo la stagione molto positiva di Empoli, è stato assunto dal Sassuolo per sopperire alla cessione di un attaccante top come Gianluca Scamacca. Insomma, in una stagione ha scalato un gradino e in neroverde ha già timbrato il cartellino. Il percorso di Pinamonti, proprio come sostenuto anche da Ivan Juric, dev'essere un motivo di ispirazione per Pellegri e l'Empoli di Pinamonti può essere la Torino di Pellegri.