“Pensavamo fosse morto”: dalla malaria al trauma cranico, la resilienza di Coco

Per Coco anche un brutto trauma cranico

Due mesi dopo quel ricovero d'urgenza in farmacologia un altro grandissimo spavento. In un contrasto di gioco durante una partita con la terza squadra del Las Palmas sbatte la testa contro un muro a bordocampo e resta immobile a terra privo di sensi. Il suo ex allenatore Oujo poi racconterà: "Pensavamo fosse morto, non reagiva". Dopo lo scontro, la corsa in ospedale e un'altra diagnosi: grave commozione cerebrale, due fratture ai polsi e un grave trauma al ginocchio. Anche questa volta però Saul Coco si è rialzato, è tornato in campo, superando tutti i problemi relativi al duro scontro. Ora la chiamata del Toro dopo l'ottima stagione con il Las Palmas. La vita gli ha sorriso due volte e forse il calcio anche ha un valore differente per lui ora. Un gioco, perché questo è, ma anche la possibilità di godersi quella vita che lui sa avere un valore inestimabile.