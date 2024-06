Prestiti Toro, Dembele cresciuto con Vanoli: promosso in A alla prima tra i professionisti

L'esterno del Torino è cresciuto con Vanoli al Venezia: in caso di approdo del tecnico in granata potrebbe avere più chance di restare al Toro

Simone Napoli 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 13:32)

Nella promozione in Serie A del Venezia c'è anche un po' di granata, e no, non stiamo parlando di Paolo Vanali, allenatore varesino sempre più vicino al Toro, ma di Ali Bina Dembélé. Un nome sconosciuto ai più, ma non a chi segue da anni il Torino Primavera e a chi quest'anno ha seguito le sue orme anche lontano dal capoluogo piemontese: Dembélé, esterno classe 2004, infatti quest'anno è stato mandato a Venezia per farsi le ossa e imparare il "mestiere" nella categoria cadetta.

Dopo il prestito all'ombra di Vanoli è pronto per tornare a Torino — Arrivato nel 2022 dal Troyes, il franco-maliano ha vestito per una stagione la maglia del Torino Primavera facendo vedere ottime prestazioni (ben 8 assist in una stagione) attirando le attenzioni del Venezia che la scorsa estate lo ha prelevato in prestito secco: in arancioneroverde l'esterno ha collezionato in totale 16 presenze, 14 in campionato e 2 nei playoff di Serie B entrando nel finale delle delicate sfide contro il Palermo all'andata e nella finalissima contro la Cremonese: in totale 174 minuti giocati e il gol dello 0-3 contro il Bari, non è certamente un minutaggio considerevole, ma trattandosi di un classe 2004 alla sua prima stagione tra i grandi, si può vedere il bicchiere mezzo pieno. A maggior ragione perché ha giocato in una squadra che ha conquistato la promozione in Serie A. Il franco-maliano, sotto la guida di Vanoli, ha giocato soprattutto da terzino destro e da esterno dei 5 a centrocampo quando il Venezia si è schierato con il 3-5-2. Una pedina molto duttile che si è fatta trovare sempre pronta quando chiamata in causa e dunque molto preziosa per Vanoli.

Futuro in granata? Dembélé si giocherà le sue carte nella preseason — Dembélé tornerà a Torino dopo l'esperienza in laguna e partirà in ritiro coi granata: la grande gamba e facilità di corsa del classe 2004 ricordano quelle di un ex Toro, Wilfred Singo, ma a differenza dell'esterno oggi di proprietà del Monaco, Ali possiede nelle sue corde caratteristiche più difensive. Un pacchetto che lo rende un possibile vice Bellanova sul binario di destra, un ruolo che in questa stagione è stato ricoperto prima da Soppy e poi da Lazaro e Vojvoda. Inoltre, se come sembra sarà Vanoli il prossimo allenatore a sedere sulla panchina del Torino, Dembélé potrebbe trovare un allenatore che conosce bene. Ma il salto in granata è ancora importante: il ritiro sarà importante per decidere il futuro del giocatore.