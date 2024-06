Prestiti Toro, Di Marco ancora bene in C. Savini non trova spazio

Il bilancio delle stagioni di Di Marco e Savini, reduci dai prestiti in Serie C

Tommaso Di Marco e Giorgio Savini, ex compagni di squadra e di reparto in Primavera con Coppitelli, hanno terminato la seconda stagione tra i professionisti. Entrambi sono andati a farsi le ossa per il secondo anno consecutivo in prestito in Serie C: Di Marco alla Virtus Francavilla, Savini al Novara.

Prestiti Toro, Di Marco si conferma in C e va verso il rinnovo — Tommaso Di Marco termina la stagione dando nuove sensazioni positive. Per il secondo anno consecutivo il centrocampista granata, classe 2003, si è accasato alla Virtus Francavilla. Già nella scorsa stagione aveva ben figurato ritagliandosi ampio spazio, in quella appena conclusa è stato un titolare fisso con oltre 2500 minuti in campo. Prevalentemente impiegato come centrocampista centrale o più raramente da mezzala, Di Marco ha lottato insieme ai compagni in una stagione in cui la Virtus Francavilla sfortunatamente è andata incontro alla retrocessione. Resta comunque positivo il bilancio per Di Marco, che ha il contratto con il Torino in scadenza il 30 giugno. Va verso il rinnovo con il club granata, in futuro sembra destinato a un ulteriore prestito per proseguire nel percorso di crescita.

Prestiti Toro, Savini ai margini al Novara: rinnovo difficile — Stagione negativa invece per Giorgio Savini. L'ex capitano della Primavera granata, reduce dall'esperienza al Gelbison, è andato in prestito al Novara per il campionato 2023-2024. L'esperienza tuttavia si è rivelata molto difficile per il classe 2003. Dopo un problema fisico a inizio stagione, Savini trova i primi minuti in campo tra fine settembre e ottobre venendo scelto tra i titolari con il Fiorenzuola in Coppa e contro il Padova in campionato. Non viene tuttavia riconfermato nelle scelte e resta ai margini per tutta la stagione complici i guai fisici, non rientrando più nemmeno tra i convocati a fine campionato. Chiude la stagione con appena 123' giocati e con pochissima esperienza accumulata al Novara. Come Di Marco, anche Savini andrà in scadenza a giugno con il Torino. Difficile immaginare in questo caso un rinnovo, considerando che anche l'anno scorso, pur con maggior minutaggio, Savini era stato limitato dagli infortuni.