Prestiti Toro, per Weidmann un anno perso: venti minuti giocati complessivamente

Daouda Weidmann non è riuscito ad incidere in Olanda. Ceduto la scorsa sessione estiva di calciomercato in prestito con diritto di riscatto al RKC Waalwijk, il giocatore non è mai riuscito ad imporsi in Eredivise. Un aspetto che crea dispiacere visto che le aspettative sul classe 2003 erano molte. Dopo un trascorso nelle giovanili del Paris Saint-Germain Weidmann è passato nel 2022 al Torino, dove in Primavera spesso si è distinto per le proprie giocate ed il senso di posizione. Pensare che il club olandese eserciti il diritto di riscatto è molto difficile, di conseguenza il giocatore con ogni probabilità tornerà vestire la maglia granata da quest'estate.

Weidmann, una stagione sprecata: 4 presenze e 20 minuti complessivi

Daouda Weidmann attualmente ha 21 anni compiuti da poco. A quest'età accumulare più esperienza possibile è un requisito importantissimo per ambire al grande salto. Il giocatore era stato ceduto in prestito proprio per entrare ufficialmente nel mondo dei grandi, l'Eredivise sarebbe stata un'ottima piazza da cui partire. Tuttavia per il classe 2003 la stagione si è conclusa in maniera totalmente negativa. Per lui con l' RKC Waalwijk solamente 4 presenze, di queste nessuna da titolare in campionato, per un totale di 20 minuti giocati. Un numero veramente basso, che non permette di esprimere il proprio potenziale. Il club olandese ha terminato la stagione in quartultima posizione, a pari punti con l'ultima retrocessa. Per Weidmann pensare ad una permanenza in granata è complicato, con ogni probabilità il giocatore dovrà preparare le valigie per una nuova esperienza, magari questa volta più fortunata.