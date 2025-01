Primavera 1, la classifica: il Torino scende al dodicesimo posto

Prosegue la 22ª giornata del campionato Primavera 1, con il Torino che ha affrontato il Cagliari. Il match è terminato 2-1 in favore dei rossoblù, grazie ad una vittoria trovata nel finale. I sardi salgono in classifica e agganciano il Torino a quota 29 punti. Quest'oggi si sono disputate anche Empoli-Atalanta, terminata con la vittoria della Dea per 1-0, Cremonese-Milan, finita in pareggio e Lecce-Monza. Quest'ultima gara ha visto i brianzoli trionfare e salire in classifica a quota 28 punti, a -1 dai granata. Il Torino si trova dunque a galleggiare nel mezzo della classifica, rimanendo distante dalla zona playoff (-9 punti) e con lo spettro playout che ora si avvicina. l'Empoli si trova infatti a quota 23, distante di 6 misure dai granata.