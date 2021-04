Quando il gioco si fa duro… c’è bisogno di Belotti: al Toro serve il miglior Gallo

L'attaccante granata in questo 2021 è apparso un po' appannato, colpito anche dal Covid. Per il rush finale servirà un Gallo in forma

Gualtiero Lasala

Il match contro il Parma, che mette in palio una grossa fetta di salvezza, si avvicina. E il Torino fa appello in particolare al suo capitano. Andrea Belotti non vive di certo il miglior momento di sempre a livello personale. Ed è reduce da una delle sue partite peggiori da quando è con la maglia granata, quella contro il Napoli. Contro gli azzurri si è vista una versione scialba del capitano granata: non che non ci abbia provato, ma si è incaponito troppo in alcune iniziative personali (sei tiri tentati di cui solo uno in porta) ed è stato poco preciso (la percentuale dei passaggi riusciti su quelli tentati è stata del 64%: il peggior granata in questo), spesso anticipato dai difensori azzurri e incapace di produrre gli spunti offensivi cui ha abituato.

APPANNAMENTO - È chiaro che siamo di fronte ad un periodo di appannamento per il Gallo. Anche a livello di numeri, è evidente il calo del capitano granata: Belotti ha segnato 3 gol nelle ultime 19 partite disputate e l'ultima rete in movimento risale addirittura al 6 febbraio, nel match incredibile contro l'Atalanta che vide un Toro rimontare dal 3-0 al 3-3 nel secondo tempo. In quella partita Belotti segnò su ribattuta di un rigore sbagliato. Da lì, complice anche lo stop per Covid, solo due reti su rigore: una con la Nazionale in Bulgaria e l'altra con il Torino a Udine. Se l'apporto dal punto di vista caratteriale c'è sempre, così come la capacità di sfornare assist (quello per Rincon contro la Roma, ma anche un altro non concretizzato da Sanabria a Udine), ora è soprattutto al capitano che il Torino chiede i gol salvezza.

RUSH FINALE - Il Toro, come detto, è invischiato in una lotta per la salvezza molto difficile, con diverse squadre coinvolte (Benevento, Cagliari, Torino e Spezia). In queste ultime 6 partite che i granata dovranno disputare - compreso il recupero contro la Lazio, previsto per il 18 maggio - servirà al Gallo ritornare sui livelli a cui aveva abituato i tifosi del Torino. In particolare sotto porta, sarà veramente importante per la salvezza ritrovare un Belotti decisivo, il solito trascinatore Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Poi ci saranno gli Europei con la Nazionale, e sullo sfondo rimane sempre la questione, ancora insoluta, del suo futuro. "Con il Gallo dialoghi amichevoli, cercheremo di fare il massimo per trattenerlo", ha detto Davide Vagnati pochi giorni fa. Al momento nulla di fatto, ma ogni cosa a suo tempo: per ora la salvezza del Torino ha la precedenza assoluta.