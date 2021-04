Torino-Napoli, Vagnati: “Belotti? Faremo il massimo per tenerlo con noi”

Prima del match contro il Napoli il DS del Toro ha parlato ai microfoni di Sky

Prima dell'inizio del match tra Torino e Napoli ha parlato Davide Vagnati ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sarà una partita difficile, dovremo avere tutti l’elmetto come stiamo facendo nelle ultime partite. Dobbiamo fare il massimo perché ogni punto ora pesa come un macigno. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, è sotto gli occhi di tutti però bisogna portare il lavoro al termine cercando di aiutarci e facendo gruppo continuando su questa strada".

"Stiamo parlando del rinnovo in maniera molto amicale, Andrea è un giocatore fondamentale per noi ed è motivo di vanto per noi e cercheremo di fare il massimo per tenerlo qua con noi".