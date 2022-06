Ricci, l’esordio azzurro a premiare una grande annata: il Toro punta su di lui

Buona la prima stagione in Serie A, la scelta coraggiosa di lasciare Empoli sta dando i suoi frutti

Alberto Giulini

Samuele Ricci ha esordito con la Nazionale Maggiore. Niente di eccezionale per il regista classe 2001: Roberto Mancini gli ha concesso una manciata di minuti nella gara di Nations League contro la Germania. Ma la presenza in campo al Dall’Ara è un messaggio importante: l’ex Empoli può essere uno di quei giocatori che rappresenterà il nuovo corso azzurro dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale.

LA STAGIONE - Ricci potrebbe trovare ancora più spazio nelle prossime gare dell’Italia, intanto l’esordio di ieri rappresenta un riconoscimento al termine di una buonissima stagione a livello personale. Alla prima esperienza in Serie A il regista ha subito messo in evidenza tutte le sue doti, prendendo per mano un Empoli che già nel girone di andata aveva ipotecato la salvezza esprimendo un ottimo calcio. A gennaio l’occasione di mettersi in gioco con il Toro, una scelta di coraggio e personalità.

APPRODO A TORINO - Nel bel mezzo della stagione Ricci ha preso la non semplice decisione di lasciare una squadra che gli garantiva un posto da titolare in un modulo che lo valorizzava al meglio. E lo ha fatto sapendo di approdare in una piazza più importante, atteso da un gioco completamente diverso e da grande concorrenza. Arrivando a Torino il classe 2001 ha deciso di mettersi in gioco, cercando di completarsi per continuare a crescere. Alla corte di Juric ha dovuto vivere diverse settimane di apprendistato in cui ha visto poco il campo, ma la scelta di Samuele ha iniziato a dare i suoi frutti.

PUNTO DI PARTENZA - Il finale di stagione ha messo in vetrina un Ricci ottimo in fase di palleggio ed in forte crescita anche nel lavoro che Juric richiede ai suoi centrocampisti quando non hanno il pallone. Il tecnico potrà dunque ripartire da un giocatore che da giovane di gran prospettiva sta pian piano diventando un elemento importante in mezzo al campo. L’esordio in azzurro è anche un riconoscimento al termine di una stagione molto positiva, ma per Ricci è solo l’inizio: il Toro punta su di lui, che nel frattempo può provare a prendersi anche la Nazionale.