Riecco Vlasic: il centrocampista croato sarà l’arma in più del Torino di Vanoli?

Dopo sei giornate finisce l'imbattibilità del Torino di Paolo Vanoli che, contro la Lazio, non è riuscita a trovare il sesto risultato utile consecutivo in campionato, cedendo dopo un settimana la vetta della classifica di Serie A al Napoli di Antonio Conte. Non bastano i gol di Che Adams e Saul Coco ad evitare la seconda sconfitta stagionale, dopo quella contro l'Empoli in Coppa Italia, complice soprattutto una difesa imprecisa e disattenta. Unica nota positiva del match contro i biancocelesti è l’atteso ritorno in campo di Nikola Vlasic.