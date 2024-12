Rincon: “Periodo bellissimo a Torino, ho visto Vanja crescere molto”

Nelle scorse ore Tomas Rincon è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e ha parlato anche dei suoi molti anni di carriera spesi in Serie A dove ha indossato le divise di Genoa, Juventus, Sampdoria ma anche del Torino. Il centrocampista venezuelano, oggi in forza al Santon in Brasile, ha ricordato con grande affetto il suo periodo trascorso in granata specialmente gli anni con Mazzarri e ha poi elogiato Vanja Milinkovic-Savic. Questo un passaggio delle dichiarazioni di Rincon nel corso dell'intervista: "A Torino è stato un periodo bellissimo, mio figlio era appena nato e la città è bellissima. I tifosi mi hanno accolto benissimo nonostante arrivassi dalla Juventus. Quando abbiamo fatto quell’anno record con Mazzarri, abbiamo vissuto un momento bellissimo. Sono tornato a trovarli nei giorni scorsi perché gli voglio bene e dei miei compagni ci sono ancora Milinkovic-Savic, Vojvoda, Sanabria, Linetty e altri. Ricordo quando Vanja prese la traversa in Coppa Italia: un animale, un gigante, il portiere più enorme della Serie A, l’ho visto crescere molto".