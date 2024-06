Robaldo, l’avanzamento dei lavori: posa del sintetico sul secondo campo

A distanza di oltre un mese e mezzo dal primo calcio ad un pallone sul nuovo Robaldo, proseguono i lavori per il completamento del centro sportivo. Quella dello scorso 4 maggio è stata una celebrazione simbolica, una sorta di posa della prima pietra in una giornata ricca di significati per il mondo Toro. Ma l'impianto che dovrà ospitare partite e allenamenti di tutto il settore giovanile è ben lungi dall'essere completo. La data cerchiata in rosso sui calendari della società è infatti il 4 maggio 2025, giorno in cui è prevista l'inaugurazione del Robaldo nel suo insieme.

L'obiettivo: campi pronti entro il 30 giugno

Al momento l'unico campo già pronto è quello numero 3, cioè quello che ha ospitato il simbolico primo calcio d'inizio lo scorso mese alla presenza di vertici societari e istituzioni cittadine. Restano dunque da completare diverse altre parti dell'impianto, che comprenderà quattro cambi, tribune ed edifici funzionali a tutte le esigenze del settore giovanile. I lavori sono proseguiti rispetto al 4 maggio scorso, ma non si notano ancora passi in avanti particolarmente significativi: al momento è in corso la posa del sintetico sul secondo campo. Un passo in vista della data del 30 giugno, indicata come tappa per il completamento dei quattro terreni di gioco.