Roma-Torino 1-0, Singo: “Siamo arrabbiati, dobbiamo fare di più”

Le parole dei protagonisti al termine della partita della 14^ giornata tra giallorossi e granata

Al termine del match, valido per la quattordicesima giornata, tra Roma-Torino Wilfried Singo è intervenuto ai microfoni di Torino Channel: "Una partita difficile per noi, era dura e potevamo fare di più. Dobbiamo lavorare di più per vincere la prossima partita", ha detto l'esterno destro per commentare la gara terminata 1-0 a favore della Roma.