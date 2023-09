Salernitana-Torino 0-3, Sousa: “Toro squadra matura, ma c’era un rigore su Cabral”

Al termine di Salernitana-Torino, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, il tecnico dei campani Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Salernitana deve ripartire da alcune certezze?"Io credo che la mentalità ce l’abbiamo, abbiamo provato a fare gol fino alla fine, poi abbiamo commesso qualche errore di troppo. Ci sono stati diversi episodi che sono girati male e ci hanno condizionato la partita. Abbiamo preso un gol su corner, dove ci sta che Zapata vinca il duello e che un nostro difensore la tocchi e si inneschi una carambola, però possiamo fare meglio sulle transizioni negative. Gli avversari di oggi avevano tranquillità e maturità, hanno saputo leggere i momenti della partita. Noi avremmo potuto arrivare all’intervallo sull’1-2, poi abbiamo fatto tre cambi puntando su giocatori giovani e abbiamo avuto due possibilità in cui l’ultima decisione non è stata la migliore. Sembravamo vicini a rimontare ma subito dopo abbiamo preso il 3-0, così la squadra si è allungata e non è più riuscita a spingere. Solo quando loro hanno fatto cambi e ridotto l’intensità siamo riusciti a rimettere il naso di là. Un risultato meritato dal Torino per come hanno saputo leggere le situazioni. Mi hanno detto che c’era un rigore netto su Cabral, credo fosse rigore, un pestone di Bellanova, è chiaro. L’arbitro e il VAR hanno preso una decisione diversa, spetta a loro farlo".