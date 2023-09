Salernitana-Torino è anche Candreva vs Radonjic: la trequarti può far la differenza

Per vincere delle sfide bloccate e che non si riesce a portare a casa con la preparazione tattica e il gioco di squadra, certe volte può essere necessaria la giocata di talento del singolo che risolva il match. Il Torino lo sa bene e se ha ottenuto i tre punti lo scorso turno contro il Genoa è gran parte merito di Nemanja Radonjic e del suo tiro al 94'. Nel prossimo impegno i granata di Juric affronteranno l'altra formazione granata della Seria A, ovvero la Salernitana. Qui ci gioca un elemento di esperienza e qualità come Antonio Candreva che spesso ha salvato la Salernitana con le sue magie come ha fatto il numero 10 del Toro nell'ultima partita.

Candreva è il vero trascinatore di questa Salernitana: la condizione atletica è ottima anche a 36 anni

Se c'è un faro in questa Salernitana, rimasta orfana momentaneamente di bomber Dia, questo è sicuramente Candreva. L'esterno ex Lazio e Inter è un leader nello spogliatoio e un trascinatore in campo per i suoi compagni. Il curriculum d'altronde parla chiaro ed è certamente un fatto di tutto rispetto dal momento che ha giocato sia in Champions League che nella Nazionale Italiana. Nonostante la carta d'identità non più verdissima, è nato nel febbraio 1987, Candreva rimane un elemento più che valido per la Serie A e che anche quest'anno risulta tra i migliori in zona gol. Dopo soli tre turni di Serie A 2023/24, il numero 87 della Salernitana ha già segnato due reti e realizzato un assist. Chiaramente lui dovrà essere l'osservato numero da parte della difesa del Toro che dovrà fare di tutto per arginarlo e di conseguenza per rendere meno pericolosa la fase offensiva dei campani.