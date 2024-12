Sanabria-Adams, in campo non scatta il feeling. Da compagni a concorrenti?

Partiamo da un aspetto piuttosto chiaro quando siamo ormai giunti nell'ultima parte del girone d'andata: Che Adams e Antonio Sanabria quando hanno giocato insieme in attacco non hanno funzionato. Le caratteristiche dell'uno non si amalgamano al meglio con le peculiarità dell'altro. Il feeling non è mai sbocciato e i due non sono mai diventati una vera e propria coppia. Anche per questa ragione l'assenza di Duvan Zapata si è fatta e si sta facendo sentire tantissimo. Da possibili titolari inamovibili nel 3-5-2 di Paolo Vanoli, Adams e Sanabria potrebbero diventare a stretto giro due concorrenti per un posto dal primo minuto nel 3-4-3 che sta pensando il tecnico ex Venezia. Inoltre, sono entrambi in concorrenza per mantenersi in quota nelle gerarchie in vista di un probabile nuovo ingresso in attacco nel mercato di riparazione.