Sanabria e il gol che non vuole arrivare: appena 5 reti in tutto il 2024

A Empoli timidi segnali di risveglio per Antonio Sanabria , ma ancora non basta. Il duello con l'altra punta granata Che Adams è stato vinto dallo scozzese, subentrato e autore di un super gol. Per il sudamericano qualcosa in più rispetto alle recenti uscite, però nulla di così eclatante. Sanabria è andato vicino al gol nel primo tempo, impegnando severamente con un ottimo colpo di testa il portiere dell'Empoli Vasquez. Già in precedenza aveva bussato dalle parti della porta dell'Empoli con una conclusione da fuori. Il ritorno al gol è stato nuovamente rimandato. A maggior ragione dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, ormai occorso oltre due mesi fa, il Torino avrebbe avuto bisogno di un cambio di passo sotto porta del paraguaiano. Questo non si è verificato.

Soltanto 5 gol nel 2024: i numeri di Sanabria

I numeri inchiodano Sanabria, ancor più che le prestazioni. Appena due gol all'attivo in questo campionato, l'ultimo nella prima gara post-infortunio di Zapata, a Cagliari nella rocambolesca sconfitta per 3 a 2. Era il 20 ottobre e i granata iniziavano la loro lenta, lunga e profonda flessione. L'altra rete l'aveva invece siglata a Verona contro l'Hellas il 20 settembre. Entrambi i gol sono quindi maturati in trasferta il giorno 20 del mese. A novembre è rimasto a secco e per ora la stessa cosa si sta verificando a dicembre. L'ultima chiamata sarà il 21 dicembre allo stadio "Olimpico-Grande Torino" contro l'Udinese. Sanabria ha fin qui segnato in questa Serie A un gol ogni 456 minuti. Tradotto: un po' poco per chi doveva garantire maggior presenza sotto porta dopo l'uscita di scena di Zapata. Qualche segnale a Empoli è arrivato, ora bisognerà chiudere un 2024 avaro di soddisfazioni personali con il gol; in effetti, in tutto l'anno solare con la maglia granata ha lasciato il segno solamente 5 volte: 3 nello scorso campionato e in 2 nell'attuale.